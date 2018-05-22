奥巴马夫妇进军影视业

（早报讯）美国流媒体平台奈飞公司21日宣布，已与美国前总统奥巴马及其夫人米歇尔达成一项多年合作协议，两人将为该公司制作影视作品。

新华社报道，奈飞当天在声明中说，奥巴马夫妇可选择制作有剧本电视剧、无剧本节目、纪录片、故事片等内容。这些节目将通过奥巴马夫妇此前成立的高地制片公司提供给奈飞。

奥巴马在声明中表示很高兴与奈飞合作，他和米歇尔希望发掘并分享启发性强、有创造力的故事，产生更多共鸣，促进人与人之间的理解。

米歇尔补充说，奈飞为她和丈夫想要分享的故事提供了一个非常合适的平台。

奥巴马夫妇尚未透露他们计划涉足哪些话题，但预计不会与政治直接相关。美国媒体报道说，奥巴马曾表示，不会利用奈飞这个平台来诟病他在白宫的继任者或保守派力量。

奈飞也没有透露与奥巴马夫妇协议的细节，如合同金额、合同年限以及奥巴马夫妇是否会出现在这些节目中等。

有媒体引用匿名人士的话说，奥巴马夫妇可能会作为主持人出现在节目中，但多数时候他们只是幕后的节目制作人，他们的节目最早可能在2019年提供给奈飞。

奈飞公司是美国近年来迅速崛起的流媒体巨头，目前在全球约有1.25亿用户。近年来，为加强对用户，尤其是年轻人的吸引力，奈飞花费重金加强原创节目制作，吸引好莱坞工作室和电视台顶尖人才为其制作独家内容。

奥巴马从2009年至2017年出任美国第44任总统，是美国历史上首位非洲裔总统。据美国媒体报道，企鹅兰登书屋去年与奥巴马夫妇签订了新书出版协议，将分别出版两人的回忆录，协议金额高达6000万美元（约8030万新元）。

免费试阅14天