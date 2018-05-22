美报告称今年一季度阿富汗安全局势有恶化倾向

（早报讯）美国政府21日披露一份报告称，驻阿富汗美军今年头三个月在提升当地安全状况方面几乎没有进展，反而有恶化倾向。

新华社报道，这份由美国国防部和国务院等共同向国会出具的季度报告指出，阿富汗安保面临多重挑战，其中包括阿部队持续减员、阿政府腐败泛滥以及近期塔利班在首都喀布尔频繁实施袭击等。

报告称，截至今年1月31日，阿国防和安全部队人数为31.37万人，同比减少1.8万人，较理想水平缺口11%。报告称这一趋势刷新了人们对阿政府军募兵、控制伤亡水平等方面的担忧。

报告还指出，生活在阿富汗政府控制区的民众比例在今年第一季度为65%，环比仅增长一个百分点，距离2019年底达到80%的目标仍有较大差距。美官员曾表示，阿富汗政府若控制国内80%的人口，则可以有效挤压塔利班生存空间。

2001年，美国政府以阿富汗塔利班政权藏匿策划制造“九一一”事件的细胞组织领导人本·拉丹为由，率北约联军攻入阿富汗。2014年年底，美国主导的北约驻阿富汗国际安全援助部队结束在阿作战任务，其后主要向阿富汗安全部队提供培训、技术等支持。2017年8月，美国总统特朗普公布对阿富汗新战略，表明美国不会从阿富汗撤军，反而要增兵，继续“为胜利而战”。

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