特朗普白宫会文在寅 特金会可能延后

（早报讯） 美国总统特朗普说，白宫继续准备他与朝鲜领导人金正恩的会晤，但如果不符合某些条件，他准备取消或延期。

特朗普22日在白宫与韩国总统文在寅会面之前向记者发表谈话时说：“如果事情没有发生，也许会在以后发生……可能不会在6月12日。”

路透社报道，特朗普也重申了他的立场，即平壤落实无核化承诺是下个月预计在新加坡举行的峰会的先决条件。

文在寅此行致力于寻求恢复美国朝鲜领导人之间召开史无前例峰会的势头。文在寅提倡美国朝鲜两国会谈。

文在寅同特朗普会晤后在记者会上说，他坚信特朗普将力促“特金会”成功举行，结束朝鲜半岛长达65年的停战状态，并为构建朝鲜半岛永久和平机制、美国与朝鲜建立正常外交关系发挥积极作用。

上周，朝鲜威胁称如果美国“单方面要求”朝鲜放弃核武器，将会取消美国总统特朗普和朝鲜领导人金正恩预定下个月在新加坡的会晤，这打击了外界对该会谈抱有的乐观情绪。《纽约时报》报道，特朗普对朝鲜的声明感到“既意外又愤怒”，并且表示自己也可以退出。

在金正恩宣布4月份与文在寅的峰会开创“新历史”、开启了“和平时代”的几周之后，朝鲜突然取消了与韩国的高层会谈。朝鲜指出美国韩国长期规划的军演并抨击特朗普的国家安全顾问博尔顿主张给朝鲜设定放弃核武器的快速时间表。

彭博社的报道指出，文在寅必须寻求说服特朗普相信值得继续推进与金正恩的会晤。文在寅长期以来倡导与朝鲜进行接触。最大的胶着点似乎是对无核化的定义：美国官员一再表示，他们预期朝鲜将接受“完全、可核查、不可逆转的核裁军”，而平壤却寻求一个分阶段的进程，其中可能包括减少美国在该地区的军事存在。

“文在寅可能会向特朗普呼吁，可以在其任期内看到朝鲜完成无核化，”在韩国高丽大学教授朝鲜研究的Yoo Hoyeol说。“文在寅将寻求提议美国与朝鲜之间达成妥协，因为后者与其最初的承诺不同，似乎意图推迟其无核化进程并将其分成若干步骤。”

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