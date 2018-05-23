美商务部长6月初访华 中美贸易谈判进入新阶段

（早报讯）美国商务部长罗斯计划在6月初访问北京，以便敲定中国所承诺增加对美国商品采购的细节。

特朗普政府上周缓解了外界对贸易战的恐惧，同意放弃其关税威胁，而两国则将继续谈判。在上周六公布的一个联合声明中，中国承诺将从美国进口更多的产品--尤其是能源和农产品。但声明缺乏细节，并且没有为削减贸易逆差设定金额目标。

据彭博社报道，商务部周二证实，罗斯将于下月初前往中国。

罗斯还可能会讨论美国计划放宽对中国电信设备制造商中兴通讯的处罚。商务部今年早些时候阻止中兴通讯采购美国供应商的零部件，称该公司违反了美国对伊朗和朝鲜的制裁举措。中兴通讯的生产依赖于美国的部件，这项禁令导致其暂停了所有主要业务。

但特朗普本月早些时候指示罗斯想出一个新的解决方案，让中兴通讯“快速恢复业务”。

特朗普周二表示，其政府正在重新考虑对中兴通讯的处罚，以便给习近平帮个忙。他并表示，与中国的贸易谈判刚刚开始。

“他们的国家主席是一个世界级的扑克玩家，”特朗普谈到习近平。他表示，他“设想”的修改后的惩罚措施，会包括要求任命一个新董事会以及可能达13亿美元的“巨额罚款”。

特朗普周二在椭圆形办公室会见韩国总统文在寅时对记者发表评论称，他对美国迄今为止与中国贸易谈判的结果“并不满意”。

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