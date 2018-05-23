委内瑞拉宣布驱逐两名美国驻委外交官

（早报讯）委内瑞拉总统马杜罗22日宣布美国驻委使馆代办托德·鲁滨逊和美国驻委使馆政治处负责人布赖恩·纳兰霍为“不受欢迎的人”，要求两人在48小时内离开委内瑞拉。

新华社引述马杜罗在电视上发表的讲话说，他作出以上决定是为了维护委内瑞拉的主权和尊严。他强烈谴责美国政府对委的反复攻击行为。

委内瑞拉20日举行总统选举。根据国家选举委员会21日发布的第二份结果报告，对98.79％选票统计显示现任总统马杜罗获得了619万张选票，排名第一。排名第二的进步前哨党主席法尔孔仅获191万张选票。选民投票率为46.02％。法尔孔在大选结果公布前几分钟称大选“非法”并拒绝承认大选结果。

美国国务卿蓬佩奥21日发表声明，称委内瑞拉总统选举具有“欺骗性”，并宣称美国很快将以经济和外交行动进行应对。

美国总统特朗普21日签署行政令，追加对委内瑞拉的金融制裁措施。委外交部对此表示强烈谴责，说美国的制裁行为剥夺了委内瑞拉人民自主发展的权利。

委内瑞拉与美国的关系自1999年委前总统查韦斯上台后一直处于紧张状态。两国自2010年7月以后一直没有互派大使。

自2017年以来，美国以“民主和人权”问题为由不断扩大对委内瑞拉的经济和金融制裁。本月初，委内瑞拉政府曾强烈谴责美国干涉委主权、阻挠委总统选举正常举行的行为，并批评美国对委内瑞拉的攻击性言论。

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