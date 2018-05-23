报告：2017年七成美国人认为经济尚可或更好

（早报讯）美国联邦储备委员会发布一份调查报告显示，约74%的美国人认为自身在2017年经济情况尚可或更好，比2013年首次调查时高出10个百分点。

2017年11月至12月，美联储对1万2000多个名美国人进行了抽样调查，受调查者就收入、就业、预期外支出以及退休计划等问题进行回答，形成了这份《第五次家庭经济状况及决策年度调查报告》。

根据这份5月22日发布的报告，2017年间，约三分之一的美国人自认为生活舒适，另有约五分之二的美国人自认经济情况尚可。四分之三以上的白人认为2017年自身的经济情况尚可或更好，而非裔和西班牙裔人群中的这一数字则不到三分之二。约五分之三的城市居民认为自己居住的社区经济水平良好或出众，乡村地区居民的这一项调查结果约为五分之二。但是，仍有约五分之二的美国人在面临400美元（近536新元）的计划外支出时，要么无法支付，要么需要变卖某些财物或进行借贷。2013年首次调查时，这一数字为二分之一。

报告显示，过去五年中，少数族裔和低教育程度群体的经济状况相对较差，但所有教育水平、种族和社群的个人都从经济发展中获益。工人群体中的绝大多数人对自身的工资和福利感到满意，并对未来的工作机遇抱有乐观期待，但有约六分之一的工人被工作时间不规律困扰。许多成年人都会为退休进行储蓄上的准备，但只有不到五分之二的人认为他们的储蓄状况符合自己的预期；尽管随着年龄增长，退休准备会更加完善，但在接近退休年龄的人群中，对储蓄不足的担忧仍普遍存在。

此次调查首次加入关于阿片类药物泛滥与经济状况之间关系的问题。调查显示，与没有阿片类药物成瘾问题的人群相比，成瘾人群的经济状况普遍更差。约五分之一的成年人认识某些阿片类药物成瘾的人（白人中这一数字为四分之一）。在所有教育水平的人群中，白人阿片类药物成瘾的情况均多于少数族裔，约为非裔和西班牙裔人群的两倍。

美联储自2013年起每年进行家庭经济状况和决策调查，以了解美国人的财务状况，以及在面临经济方面的重大问题时如何决策。美联储称，报告除了发现金融危机以来经济的各种复苏迹象外，也在关注那些努力平衡多份工作以及正在试图建立紧急储蓄的人群。美联储将继续密切跟进这些议题。

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