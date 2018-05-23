扎克伯格现身欧洲议会 就面簿数据外泄丑闻道歉

（早报讯）社交网站面簿公司首席执行官扎克伯格22日现身欧洲议会，就面簿数据外泄丑闻正式向欧洲人道歉。

自16日欧洲议会议长塔亚尼宣布扎克伯格到访一事，其欧洲“道歉之旅”备受外界关注，且引发议员颇多争执。初始欧洲议会同意与扎克伯格举行闭门会晤，后在一些议员的强烈反对下，闭门会晤改为全程网络直播。

据中国新闻社报道，当地时间22日傍晚，扎克伯格来到布鲁塞尔欧洲议会大楼，与塔亚尼、议会各党团主席等高官见面。在一份事先拟就的开场白中，扎克伯格承认，过去几年面簿对假新闻、外界势力干涉选举、滥用个人数据等行径打击不力，对所承担的社会责任认识不足，“这是个错误，对不起”。

他称面簿正在强化用户隐私保护力度，包括到今年年底，保护用户数据安全的员工将翻一番，总计超过两万人，虽然会大大影响面簿盈利水平，但“确保用户安全远比我们的利润最大化重要”。

扎克伯格结束发言，随即接受议员“拷问”。有议员质疑过去十年面簿年年犯错，扎克伯格道歉不下十五六次，面簿究竟能否根治问题，还有议员称现在面簿打击假新闻，长此下去是否会钳制言论自由。

扎克伯格在回答时提及当前欧洲两大焦点议题，一是今年欧洲将举行多场选举，面簿将动用包括人工智能在内的各种手段，谨防外界势力利用面簿干涉选举；二是5月25日起，被视为“世界最严”的欧盟《一般数据保护条例》（GDPR）就将生效，面簿正依照新规进行调整，相信可以“过关”。

会晤持续一个多小时后，扎克伯格在议员的追问声中起身离席，与大家“告别”。事后有议员抱怨扎克伯格没有回答全部问题，也有评论人士称扎克伯格“避重就轻”，在场议员无法向他施压。

自今年3月中旬英国政治咨询公司“剑桥分析”被曝以不当手段获取海量面簿用户数据，最终面簿确认计有8700万名用户受到影响，其中欧盟约有270万名用户；此前舆论估算，25日欧盟《一般数据保护条例》生效后，按照面簿2017年全年收入，如果此次因数据外泄丑闻受欧盟重罚，罚款额可达16亿美元（21.44亿新元）。

上个月，扎克伯格在美国国会参众两院听证会上“过堂”。连续两天累计九个小时，他受到近百位参众两院议员的轮番盘问。

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