“猎鹰9”将美航天局和私企卫星同时送入太空

（早报讯）美国太空探索技术公司22日执行少见的“共乘”任务，用一枚“二手”“猎鹰9”火箭成功将美国航天局和铱星通讯公司的卫星同时送入太空。

视频直播画面显示，美国太空探索技术公司（SpaceX）的一枚“猎鹰９”火箭于当地时间22日12时47分（新加坡时间23日3时47分）从加利福尼亚州中部的范登堡空军基地升空。由美国航天局和德国地球科学研究中心共同研发的两颗GRACE Follow-On卫星，以及铱星公司下一代全球卫星计划Iridium NEXT的五颗卫星，在各自预定轨道成功部署。

铱星公司（Iridium Communications Inc.）卫星和Grace-FO卫星都运行在通过南北极上空的近地轨道上，其中前者轨道高度约为780公里，后者轨道高度约为500公里。

据新华社报道，由于此前观测地球重力场变化的“重力反演和气候实验”（简称Grace）双子地球卫星系统已结束任务，这两颗Grace-FO卫星将继续执行对地球重力场的观测任务，并将监测全球水资源等。

中国新闻社引述美国科学网站The Verge报道，美国宇航局喷气推进实验室（JPL）重力测量和气候实验卫星项目科学家法兰克·韦伯（Frank Webb）说，双星服役15年，为科学家们提供了有关冰川融化、干旱和海平面上升的数据。如双星数据曾显示，南极洲冰盖正以120亿吨水/年的速度缩减。这些融化的冰川每年可以使全球海平面上升0.039英寸（1毫米）。

铱星公司此前曾表示，与美国航天局共享发射任务是一种“特别引人注目且很经济的”解决方案。按照合同，太空探索技术公司将为铱星公司发射至少70颗卫星。

当天执行发射任务的“猎鹰９”火箭第一级曾于今年1月为美国政府执行过神秘间谍卫星“祖马”的发射任务，并成功回收。在本次发射任务中，太空探索技术公司没有再次尝试回收火箭第一级。

太空探索技术公司在视频直播中说，该公司在发射后尝试“捕捉”至少一个坠落的整流罩，但再次以失败告终。整流罩是运载火箭的重要组成部分，安装于火箭顶部，用于保护卫星及其他有效载荷，避免它们受到有害环境因素的影响。

目前，每枚“猎鹰9”火箭的单次发射成本约为6200万美元（8306.76万新元），其中整流罩的生产成本约为五六百万美元。如果能够回收和重复使用整流罩，将进一步降低发射成本。

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