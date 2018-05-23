小米巴黎门店开业 进军欧洲 着眼美国市场

（早报讯）中国智能手机制造商小米在巴黎开设门店，并计划在法国、西班牙和意大利开设更多店面；在公司高管考虑向美国市场扩张之际，以此试探发达市场消费者的兴趣。

据新华社报道，位于巴黎的法国首个小米授权店和法国小米官方网上商城22日同步开业。发布会吸引300多名媒体记者、业内人士及“米粉”到场。

负责国际业务的小米高级副总裁王翔周二在巴黎接受采访时说，法国是小米非常重要的市场之一。小米希望为法国市场带来更多的手机和物联网智能设备产品，并将包括“小米网”和“小米之家”等在内的整套商业模式全部带到法国，从而辐射整个西欧市场。

彭博社引述他说，每天早上他都会思考美国市场，以及何时可以在美国落地，但2018年是欧洲的年份。

小米之前提交了IPO申请，在巩固中国国内和印度、俄罗斯以及印尼的市场地位之际，公司正寻求向新的市场扩张。

对于小米而言，美国的情况可能截然不同。美国总统特朗普对中国科技企业的强硬立场已令中兴和华为等公司陷入困境。

王翔说，他不认为美国政府有任何理由阻挠小米，小米是由在美深造、在谷歌和面簿等企业拥有工作经验的工程师创立的。他说，在IPO之后，小米对于监管机构和消费者而言，都将变得透明。

小米于2017年11月进入西班牙试水欧洲市场，市场反应良好。目前，小米在该国有四家门店。

数据显示，小米2017年收入1146亿元人民币（241.09亿新元），经营利润122亿人民币（25.67亿新元）。其中，2017年来自智能手机行业的收入占总收入的70.3％。

另有数据显示，小米近年来海外市场增速强劲，产品已进入全球74个国家和地区，2017年海外市场收入占当年公司总收入的28％。

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