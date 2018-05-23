美国防部收紧移动设备使用规定

（早报讯） 美国国防部22日宣布，在五角大楼及配套建筑内能继续使用手机等移动设备，但此类设备不准带入敏感区域。

据美国国防部公布的一份备忘录，五角大楼中处理或讨论机密信息的区域内禁止使用移动设备，这一规定适用于国防部全体人员、承包商雇员和访客。

备忘录定义的移动设备包括手机、笔记本电脑、平板电脑、智能手表及其他能够无线传输或接收信息且独立供电的可携带设备。

新华社引述备忘录说，这些设备可以在普通区域或国防部其他办公室中使用，前提是现场没有机密信息。工作人员进入敏感区域前，须关闭所有个人移动设备并将其存放在指定位置。

少数特例包括高级官员可在敏感区域内使用政府发放的手机，但必须关闭摄像、麦克风和无线传输功能。

存储和传输能力有限的移动设备不受新规定限制，包括智能钥匙以及不带摄像头、麦克风、蜂窝网络或无线技术的可穿戴健康设备。带有蜂窝网络技术的医疗设备须逐件批准。

新规定将在半年内全面执行，五角大楼保安局将抽查规定执行情况，违规者可能面临罚款或失去安全许可的惩罚。

去年11月，美国健身应用软件斯特拉瓦将用户锻炼数据在网络上公布，被指泄露美国海外军事基地位置，引发美军方对移动设备泄密的担忧。有美国媒体报道说，美国国防部长马蒂斯曾考虑在五角大楼内推行手机禁令。

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