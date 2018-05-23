印度南部至少11人死于尼帕病毒

（早报讯） 印度南部喀拉拉邦近期流行尼帕病毒，截至23日已造成至少11人死亡。印度卫生官员敦促民众保持警惕、不传播谣言，并承诺严防病毒扩散。

印度卫生和家庭福利部部长贾加特·普拉卡什·纳达在社交媒体上说，印度政府已向世界卫生组织进行了通报，并向喀拉拉邦派出了由全国疾控中心专家组成的医疗小组，以评估尼帕病毒暴发流行的情况。全印医学科学院等机构派出的专家也将在23日抵达。

新华社报道，此次流行的尼帕病毒（Nipah virus）出现在喀拉拉邦科泽科德县和默勒布勒姆县，送检的18份血液样本中，有12份呈尼帕病毒阳性。死者中有8人来自科泽科德县，其中包括一家三口；另3人来自默勒布勒姆县，其中包括一名护理病人的护士。目前有19人正在隔离治疗，其中2人病情严重。

1998年，尼帕病毒首现马来西亚，当时一些养猪者出现脑炎，后证实与这种病毒有关。传染病学研究表明，马来西亚农户喜欢在猪圈周围种植芒果树，果蝠啃咬芒果的残渣掉落至猪圈，猪吃掉芒果中沾有含尼帕病毒的蝙蝠唾液导致感染，当地人因接触猪感染这种病毒。2004年，孟加拉国出现尼帕病毒疫情，病毒源头是人们喝了携带病毒的蝙蝠所污染的椰枣汁。

流行病学专家表示，目前尚不清楚印度喀拉拉邦的尼帕病毒传染途径。

尼帕病毒被世界卫生组织列为2018年需要关注的10种潜在高危传染病之一。这种病毒能攻击人和动物的肺部和大脑，症状包括发烧、头疼、嗜睡、昏迷、意识模糊，人和动物的死亡率分别高达75％和60％，目前并无疫苗和有效治疗方法。

免费试阅14天