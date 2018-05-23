日美将举行首脑会谈 确认合作实现朝鲜完全无核化

（早报讯）鉴于美国总统特朗普暗示或将推迟6月12日的美朝首脑会谈，日本政府打算借本月8、9两日在加拿大召开七国集团（G7）峰会之际举行日美首脑会谈，确认进一步团结以实现朝鲜的完全无核化。

共同社报道，日本政府消息人士23日透露了上述消息。日本希望通过对朝鲜继续施压直至其采取具体行动，以此促使朝鲜劳动党委员长金正恩做出决断。

关于特朗普的发言，日本政府认为“美方认识到中朝再次举行首脑会谈后，有了后盾的朝鲜转而采取强势态度”（相关人士语），分析称谈判正迎来困难局面。

由于面临秋季的美国中期选举、希望获得宣传材料的特朗普也可能转而进行妥协，日方希望在6月的日美首脑会谈中“再次植入安倍的想法”（官邸消息人士语）。

日本内阁秘书长菅义伟在23日的记者会上强调称：“将在包括首相、外长的各个级别上向美方传达日本的想法。”他还强调实现“完全、可验证且不可逆的无核化”的重要性。

关于朝鲜核与导弹开发，日本政府也有意见认为，美朝首脑会谈如果能为全面弃核铺平道路，日朝关系就有机会向前发展，实现日朝首脑会谈以解决朝鲜绑架日本人问题的环境也将逐步完备。

安倍身边人士表示：“特朗普成功争取到一份明确反映日美主张的美朝协议是极其重要的。”

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