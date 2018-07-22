洛杉矶枪手与警驳火 闯超市挟持人质被捕

（早报讯） 美国加州洛杉矶警方表示，好莱坞银湖（Silver Lake）乔氏连锁超市（Trader Joe’s）发生疑似挟持人质事件，一名男子在当地时间周六（21日）逃避警方追捕时，先在一间连锁超市附近撞车，然后开枪击伤同车的女友，并与赶到的警员驳火，再冲进超市内。

目击者表示，多人从超市内逃出来，并曾传出多下枪声，暂时未知疑犯有否挟持人质。

警方在 Twitter发文表示，当局正在涉事的乔氏连锁超市办案，呼吁民众不要前往该区。

事件发生在当地时间周六下午3点30分左右，一名遭警追捕的嫌疑犯在撞车之后，跑进这家超市，并在商店周围开枪，警方立即前往追捕，并派大批警力支持，封锁现场。

根据美国有线新闻网（CNN）报道，目前尚不清楚超市内是否有任何人质、或有任何民众与店员因挟持事件受伤，仍在厘清中，不过通过画面显示，警方正照顾一名受伤的人。

警方透露，原先这名枪手和女朋友在一汽车内被警方追捕，后来他们逃离的过程中造成车辆事故，男子就对准超市开抢，接着逃往超市内，并在店内设置了障碍物不让他人通行。

正在购买东西的民众目击一切，在各大社群媒体上描述可怕的枪声场景，他们说，当枪手跑进超市内，现场民众尖叫逃亡，赶快藏匿。

一位民众说，她在商店前面看见一名男子开枪，接着警察也开枪，她吓得赶紧躲在墙后寻求掩护。不过当局还在厘清详细情形，确认枪手是否有和警方发生枪战，甚至有挟持人质的情形。

【最新消息】据美国媒体报道，一名持有武器的男嫌犯在洛杉矶超市挟持人质，和警方对峙数小时后，该嫌犯被捕。

警方发言人表示，一名女子在超市中枪，当场宣告死亡。

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