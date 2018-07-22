公正党党选加剧派系斗争

（早报讯）人民公正党即将来临的党选，让署理主席阿兹敏及副主席拉菲兹两派的斗争再次浮上台面。这次斗争不止决定党内高职的归属，也将决定何人是实权领袖安华的“衣钵传人”。

公正党实权领袖安华获得特赦后，日前已宣佈将竞选党主席职。安华夫人、现任党主席旺阿兹莎预料也将不寻求连任。然而，阿兹敏和拉菲兹至今并未公佈动向而引发各种猜想。

公正党目前是希望联盟内国会议员人数最多的执政党，是公正党这次党选特别引人注目的原因之一。另一个原因则公正党这次党选被党内派系视为“安华继承人之争”。首相马哈迪一旦两年后履行诺言而让安华接任首相，这名继承人就很可能是马来西亚未来首相。

安华表明将竞选党主席后，党内二号人物阿兹敏派系仍放话要阿兹敏“更上一层楼”，阿兹敏至今仍未表态是否参选党主席。党内也有不少声音要求副主席拉菲兹挑战阿兹敏的署理主席职，这可能让阿兹敏“进退两难”。

分析员认为，安华竞选党主席，就是为了摆平阿兹敏与拉菲兹的斗争，以免党内恶斗影响公正党的团结甚至希盟的执政形象。如果安华能做到这点，公正党这次党选结果预料将是安华当选主席，阿兹敏与拉菲兹的党职则保持不变。

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