（早报讯）公正党总秘书赛夫丁表示，公正党实权领袖安华即使在11月党选后当选党主席，现任主席旺阿兹莎仍将继续担任马来西亚副首相。他指安华接任副首相的说法是空穴来风

安华日前表态参选该党主席后，社交媒体随即议论安华若当选公正党主席，是否也将取代现任主席旺阿兹莎而出任副首相。公正将在11月改选，安华预料将不战而胜。

赛夫丁昨天在沙巴首府亚庇的记者会表示：“如果安华顺利当上公正党主席，他接下来还需要竞选并成为国会议员，但目前还没走到这一步。安华取得担任政府官员资格之前，阿兹莎将继续根据希盟共识而担任副首相。”

他说，旺阿兹莎出任副首相是希盟1月6日召开的全国大会的决定，即使阿兹莎在这次公正党党选后不再担任党主席，她也将继续当副首相。他说，当时希盟大会的共识是马哈迪和阿兹莎分别出任正副首相，安华则是下一任首相人选。

至于公正党代表是否将在全国代表大会提案支持阿兹莎在党选后继续担任副首相，赛夫丁认为，旺阿兹莎续续出任副首相的地位问题不存在。“目前的当务之急是透过党选程序确定安华的地位。”

安华在马哈迪首次担任首相期间，曾于1993年12月至1998年9月担任副首相。他过后遭马哈迪罢黜而发动“烈火莫熄”运动。

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