希盟放眼五年内将投票年龄降至18岁

（早报讯）马来西亚青年及体育部长赛沙迪说，希盟政府将认真处理投票年龄降至18岁的建议，并有望在下届2023年全国大选落实这项政策。当地目前的最低投票年龄是21岁。

赛沙迪接受彭博社专访时表示，当局若成功地把投票年龄降至18岁，下届大选将增加370万名选民，其中年轻选民将比今年大选增加约25%。

根据选举委员会的资料，马来西亚2013年举行第13届大选时，大多数年轻选民特别是华裔青年都支持当时的反对派人民联盟（民联）。虽然民联无法因此实现政党轮替，但总得票却首次超越国阵。

数据显示，当时40岁以下年轻选民有63%支持反对党，30岁以下华裔选民约九成支持反对党。

今年5月9日举行的第14届大选，21至39岁的年轻选民共有约500万人，占全国选民总数约四成。其中约200万人是首投族。投票结果显示他们仍是左右这次选举结果的关键。

赛沙迪表示，当地青年最关心的两项课题，一是“填饱肚子的问题”，包括生活费、可负担房屋、好的就业前景及生活素质等。第二就是希望决策者能听见自己的声音。他强调，今年大选的真正造王者是年轻选民，希盟也因此入主布城。不过这些年轻选民并不忠于特定政党，他们也可能推翻希盟的中央政权。

谈到首相马哈迪时，赛沙迪赞扬马哈迪善于教导别人，但有时也会“碎碎念”。他说，马哈迪曾问他年轻人为何经常迟到，以及为何开会时喜欢刷手机。这些话题都无关政治，更多时候是像父子或祖孙之间的闲聊。

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