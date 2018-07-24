林冠英否认发博彩执照给陈志远

（早报讯）马来西亚财政部长林冠英强调，希望联盟政府不会核发体育博彩执照给企业大亨陈志远的爱胜阁体育公司（Ascot Sports）。

马哈迪1981年至2003年首次担任首相期间，陈志远是与马哈迪关系密切的几名华裔富豪之一。马哈迪今年再次出任首相后，社交媒体就盛传希盟政府将核发新的体育博彩执照给陈志远。不过林冠英否认当局准备这么做。

林冠英以书面回答巫统瓜拉吉挠国会议员依斯迈询问时表示，政府并未计划批准任何体育博彩执照给予爱胜阁或其他业者以经营体育博彩活动。“新政府不会批准任何体育博彩执照。国阵政府则曾批准发出这项执照给爱胜阁。”

林冠英表示，财政部2010年1月13日同意重新核发博彩执照给爱胜阁，但过后在2010年10月5日撤回这项决定。财政部当天也全额退还爱胜阁当年4月6日提交的1000万令吉（约340万新元）保证金。当时的财政部长是时任首相纳吉兼任。

爱胜阁主要股东是陈志远旗舰企业成功集团旗下的多多博彩。爱胜阁在2010年世界杯开踢前，抢先取得财政部发出的赌球执照，让各方当时预料爱胜阁将手持这张执照而投入赌球业。

成功集团当时说，爱胜阁1987年首次获得合法经营赌球的执照，但不久后将牌照退还政府，条件是政府答应未来若核发赌球执照，将让爱胜阁“优先获得”。

爱胜阁在2010年取得赌球执照，引起反对党及非政府组织大力抨击。当年已退位的马哈迪则表态支持赌球合法化，并认为这能抑制当地非法赌博活动。反对派当时指马哈迪是在为陈志远“保驾护航”。

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