马国会下议院险些流会

（早报讯）希盟政府上台后的新国会今天“开张”第六天，就差点由于人数不足而流会。朝野政党领袖都促请国会议员重视国会会议。

下议院议长阿里夫在午休后主持议会时，原本轮到独立人士峇眼色海区国会议员诺阿兹米辩论国家元首施政御词时。不过他发现出席的议员少过法定人数26名，加上没有一名内阁部长或副部长在场，他因此宣布休会两分钟。

阿里夫当时要求响铃两分钟，然后重新点算在场议员人数，结果发现议场内有35人而超过法定人数，他于是宣布继续开会。

针对下议院差点流会一事，下议院副议长倪可敏说，当时刚好有很多希盟国会议员在会议室开会，另有一些议员则在特别议会厅开会，他指这些议员都并非故意缺席。

国会下议院开会时“人手不足”的情况由来已久。国阵执政期间也曾多次由于下议院议场的国会议员人数不足而差点让反对派成功“突袭”。

例如2010年财政预算案三读表决时，国阵仅以66票对63票的三票优势惊险过关。但国阵并未吸取教训，因为2017年11月表决国内贸易、合作社与消费部预算时，国阵再次大意轻敌而以52票对51票惊险过关。分析员指希盟若重蹈国阵覆辙，接下来很可能也出现上述“竞选过关”的场面。

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