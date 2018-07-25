巴基斯坦奎达市发生爆炸案

（早报讯）巴基斯坦周三举行全国大选，西部俾路支省首府奎达市（Quetta）却发生爆炸案，炸死至少28人，35人受伤。

奎达市一名地方官员说，炸弹手试图进入投票站，“当警方尝试阻止，他就引爆炸弹”。

伊斯兰国组织过后通过其喉舌阿马克新闻社（Amaq）宣称，干下这起自杀式炸弹袭击。

巴基斯坦的选前竞选活动充满暴力血腥，本月初就有两个竞选集会先后遭炸弹袭击，造成至少132人死亡、150人受伤。其中一起就发生在俾路支省，有多达128人死亡，包括参加大选的一名候选人。当时伊国组织声称干案。

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