调查：韩国社会对养育问题关心不够

（早报讯）调查显示，尽管近九成韩国人认为低生育率将对韩国社会产生负面影响，但韩国社会对孩子生育养育问题的关心依然不够。

韩联社报道，韩国保健福祉部去年11月至12月对全国2000成年人进行有关低生育率问题的问卷调查。调查结果显示，87.4%受访者认为，“韩国低生育率问题严重”；94.5%受访者认为，低生育率问题将对韩国社会产生负面影响。

对于压低生育率的主要因素，31.2%受访者认为“婚后产生经济压力”。其后依次是，“求职难和就业不稳定”（19.5%），“事业工作难兼顾的社会氛围”（18.1%），“收入不足以支撑”（13.1%），“女性在养育家务方面承担更多责任”（10.3%）。

仅有10.2%受访者回答“婚后不需要孩子”。就其理由，“养育孩子很辛苦”占28.4%，“教育成本压力大”占28.0%，“没有信心养育好孩子”占22.3%等。出于经济压力和养育问题的原因，多数人考虑婚后不生孩子。

对于男性休育儿假，64.4%表示“听说过，但不知详细内容”，22.7%说“熟知其内容”。

此外，76.6%说“请产假或陪产假时要看上司和同事们脸色”，72.2%说“请育儿假时要看上司和同事们脸色”。67.2%说“因孩子请假时要看同事脸色”，而62.4%表示“对因孩子请假的同事产生消极看法”。报道称，由此可看出韩国社会对生育养育孩子的关心不够。

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