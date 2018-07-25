气象组织：全球持续极端天气与气候变化相关

（早报讯）世界气象组织说，受气候变化的影响，近期全球极端高温和降水等事件正在增加，这与温室气体浓度上升导致的长期趋势总体相符。

新华社报道，气象组织周二（24日）发表声明说，今年夏季前半段，北半球多地出现极端天气，包括创纪录的高温和热浪、干旱和灾难性降水等，虽然很难将单一极端天气事件归因于人为引起的气候变化，但此前已有很多科学研究得出结论：极端天气事件出现的概率与人类活动直接或间接相关。

据气象组织统计，2011年至2016年在《美国气象学会通报》上发表的131项研究中，65%的研究发现极端天气事件发生的概率受人类活动影响显著。比如，人类活动导致某些极端高温天气出现的概率增加了10倍以上。

相对极端气温，识别人类活动对极端降水发生概率的影响会更加困难。有研究发现，气候变化会间接增加某些极端降水事件的发生概率；而另一些研究则认为结果尚无定论。

气象组织认为，这是因为极端降水事件中潜在的长期气候变化因素表现得不如极端气温事件中那么清晰，同时极端降水事件通常发生在比极端气温事件更短的空间尺度上。

联合国政府间气候变化专门委员会此前发布的一份报告预计，21世纪全球许多地区强降水的频率或强降水量占总降水量比例很可能会上升，到21世纪末，20年一遇的强降水很可能变成15年、甚至五年一遇。

到目前为止，气象组织已两次发布关于欧洲干旱和高温的指导说明；6月底至7月初，日本遭遇了数十年来最严重的洪水和山体滑坡；此外，从全球看，今年6月在“史上最热６月”排名中居第二位。

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