巴基斯坦大选开票延后 伊姆兰·汗暂领先

（早报讯）巴基斯坦大选因为技术问题导致开票进度落后。领导反对派的前板球明星伊姆兰汗与前总理谢里夫所属政党的势均力敌。开票作业进行之际，当地四家电视台初步预测伊姆兰汗所属政党领先。

台湾中央通讯社引述路透社的报道说，对大选结果的初步预测显示，领导巴基斯坦正义运动党（PTI）的伊姆兰汗（Imran Khan）阵营领先，谢里夫（Nawaz Sharif）所属政党和其他数个政党则指控开票作弊。

投票站于25日傍晚6时（新加坡时间晚上9时）关闭，选举结果原本预计在26日凌晨2时许（新加坡时间清晨6时许）揭晓。一般预测，无论执政党巴基斯坦穆斯林联盟（PML-N）或反对派巴基斯坦正义运动党（PTI）胜出，都无法拿下多数议席执政。

据当地四家电视台预测，伊姆兰汗所属政党领先，估可拿下应选272席中的94至102席；谢里夫所属的、即将卸任的执政党估获40至58席。不过，这样的预测只是根据已经开出的大约10%到15%选票预估。

针对开票延后，巴基斯坦选举委员会秘书雅库布（Babar Yaqoob）26日告诉记者，是传输系统失灵导致大选结果延后开票，并“没有没有阴谋”，也没有造成大选结果延后出炉的任何压力。

此次选举早前有候选人在集会上遇袭死亡，加上军方面对干预选举的指责，而被视为该国最肮脏的大选，令选情备受关注。

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