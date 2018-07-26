受隐私数据丑闻影响 面簿营收和用户数增幅不及预期

（早报讯）社交网站公司面簿（Facebook Inc.）第二季度收入和平均单日访问量均不及分析师预期，这是其深陷隐私和内容公共丑闻漩涡之中感受到用户失望的首个迹象。

彭博社引述面簿首席财务官大卫·韦纳（David Wehner）说，今年余下时间营收增速将继续放缓。在韦纳预计公司第三与第四季度收益的增长率会下降之后，面簿股价一度重挫近24%，该股在盘后交易时段下跌约7%。

韦纳在电话会议上说：“我们预计，第三季度和第四季度的营收增长率将较前几个季度出现高个位数百分比的降幅。” 面簿 2017年第三季度和第四季度的营收同比增幅为47% 。

在上述财报季中，面簿因数据隐私问题遭到严格审查，首席执行官马克·扎克伯格在美国国会就公司的这一过失进行了长达数小时的听证会。此外，欧洲也实施了严格的数据新法规，面簿称这将导致该地区的用户日访问量减少。该公司还受到公众对其内容政策的抨击，尤其是在缅甸和斯里兰卡等国家，因为一些不实信息引发了暴力事件。

“核心的面簿平台正在衰落，”Pivotal Research Group的分析师Brian Wieser如是说。

面簿周三在声明中表示，受移动广告销售推动，当季营收增长42%，达到132亿美元（180.14亿新元）。分析师预计为133亿美元（181.50亿新元）。当季是面簿自2015年以来首次未达到分析师的营收预期。

面簿表示，6月每日活跃用户数为14.7亿，彭博编制的分析师预期平均值为14.8亿。该公司在美国和加拿大这一最大市场的用户基础未有变化，欧洲每日活跃用户数降至2.79亿。整体而言，平均每日用户数较上年同期增长11% 。

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