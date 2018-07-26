调查：全球经济成长已经触顶 贸易战瓦解乐观信心

（早报讯） 路透调查中受访经济分析师认为，全球经济活动仍保持强劲，但已过巅峰。目前贸易保护主义政策尚无退潮迹象，分析师们预测这将会令经济活动大踩刹车。

虽然迄今为止，美国与主要贸易伙伴(特别是中国)的贸易摩擦对全球贸易和世界经济造成的影响仍算温和，但金融市场的动荡显然暗示信心已然受创。

全球股市最近几周因为数次抛售而大幅震荡。受上述忧虑影响，且市场仍然坚信美国联邦储备理事会今明两年还将升息数次，美元自4月以来已升值5%。

路透近几个月访问了经济分析师、外汇分析师、债市和股市策略师，调查结果已敲响了警钟，美国公债市场也接近亮起衰退的信号灯。

本月进行的最新一次路透调查中，回答一道额外问题的150位分析师有接近四分之三表示，贸易保护主义将在明年对全球经济成长产生严重的负面影响。

意大利裕信银行(UniCredit)宏观研究部门主管Marco Valli指出：“迄今宣布的保护主义措施本身不太可能对成长产生巨大负面冲击，但我们非常担忧贸易冲突可能升级……因此，全球经济风险平衡如今严重偏向下档。”

路透对大约40个国家逾500名分析师所做的最新调查显示，分析师估计多数主要经济体成长已然触顶。

据逾70名分析师所提供的预估，今明两年全球经济平均成长率料分别为3.8%及3.7%。

瑞士信贷全球经济部门联席主管Neville Hill写道：“关税升高的直接效应，应不致对全球成长造成重大冲击……但我们仍担心该不确定性可能会冷却企业投资。”

调查预估中值显示，未来两年内美国陷入衰退的概率是35%，高于英国的30%和欧元区的25%。

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