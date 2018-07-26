美国6月新屋销售跌至八个月低点 凸显楼市放缓趋势

（早报讯）美国6月独栋新屋销售降至八个月低点，前月数据也大幅下修，发出了房屋市场正在放缓的最新信号。

路透社引述商务部周三的数据报道，6月新屋销售下降5.3%，经季节调整后年率为63.1万户，为2017年10月以来最低水平。5月销售从之前公布的68.9万户下修至66.6万户。

路透调查分析师原本预测6月新屋销售下滑2.8%至67万户。新屋销售约占楼市整体销售的10%。

新屋销售数据来自于建筑许可，月度之间容易出现较大波动。6月新屋销售同比增长2.4%。近几个月楼市数据表现疲弱，6月住宅建筑降至九个月低位，房屋转售数据连续第三个月下滑，建筑许可也触及九个月低位。

“目前楼市表现平平，扩张势头可能已经见顶，”Navy Federal Credit Union企业分析师Robert Frick称。

楼市趋温主要归因于供应紧张，但亦有人担心这一领域的持续疲弱最终可能波及整体经济。第二季度的经济成长看起来仍表现强劲。

今年楼市表现逊于整体经济。根据路透对分析师的一项调查，第二季经济增长年率可能为4.1%，较1-3月2.0%的增幅提高一倍。

分析师预估第二季楼市对国内生产总值(GDP)没有做出任何贡献。第一季时住房投资对GDP的贡献为负。

新体验价 $0.99*