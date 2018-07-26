火星首次发现大型地下湖

（早报讯）美国期刊《科学》25日发表的研究显示，火星南极冰盖表面下约1.5千米处存在一个约20千米宽的液态水湖。这一发现在国际上尚属首次，有望引发对火星是否存在生命的新探索。

来自意大利航天局、意大利国家天体物理研究所、意大利国家科研委员会及３所意大利大学的三十多名研究人员组成的团队公布了这项研究成果。他们分析了欧洲航天局“火星快车”探测器上的雷达设备在2012年5月到2015年12月间的观测数据，发现在火星南极冰盖地区的雷达信号出现明显异常，形态与地球南极冰川下的液态水湖相似，这说明火星上有稳定的液态水存在。

新华社引述该研究负责人、意大利国家天体物理学研究所研究员罗伯托·奥罗塞说，这可能是在火星上找到的首个可供生命栖息的地方。

科学家一直将稳定的液态水源视为生命存在的关键条件，例如地下湖或含水土层，而非只是微量的水、水汽或冰。

未参与研究的美国航天局首席科学家吉姆·格林说，极端情况下，生命可以在岩石下生存，火星上有液态水，这让人相信，火星可能具备支持现存生命的条件。

研究人员还发现，该液态湖的温度约为零下68摄氏度。远低于冰点，为什么还能保持液态？奥罗塞解释说，水中可能溶有镁、钙、钠等火星岩石中的金属盐，这些金属盐像防冻剂一样，加上冰盖带来的压力，使这个湖泊在冰点下保持了液态。

未参与研究的澳大利亚新南威尔士大学天体生物学家布兰登·伯恩斯评论说，有证据表明地球两极冰盖下存在微生物，但火星是否同样如此还有待证明，这一发现为太空探索开辟了令人激动的新空间。

新体验价 $0.99*