美研究发现导致阿尔茨海默氏症加重因素

（早报讯）美国研究员周三（25日）在新一期英国《自然》杂志发表报告说，脑膜淋巴管功能障碍可能是导致阿尔茨海默氏症（Alzheimer's Disease）以及年龄相关性认知功能障碍加重的一个关键因素。这一发现有望为治疗相关疾病提供新思路。

新华社报道，在新研究中，曾经发现脑膜淋巴管的美国弗吉尼亚大学医学院研究员同弗吉尼亚理工大学的研究员证实，脑膜淋巴管能将中枢神经系统脑脊液和脑组织间液中的大分子，引流到颈部淋巴结。

研究发现，成年小鼠的脑膜淋巴管功能损坏会导致学习和记忆能力下降；老年小鼠部分年龄相关性认知功能障碍与脑膜淋巴管功能受到严重破坏有关。老年小鼠在接受血管内皮生长因子治疗后，脑膜淋巴管清除脑脊液和脑组织间液中大分子的能力增强，学习和记忆能力也相应提高。

论文作者之一、美国弗吉尼亚理工大学生物医学工程助理教授芒森说，在衰老过程中，脑内液体流动会放缓，有时速度只有年轻时的一半。脑膜淋巴管可将引发阿尔茨海默氏症的蛋白质与其他细胞垃圾一起排出，而流速放缓会导致这种蛋白质堆积。现有研究认为，阿尔茨海默氏症与贝塔淀粉样蛋白在脑内过度蓄积有关。

研究员已经开发出一种水凝胶，其中包含能扩张脑膜淋巴管的分子，可在脑内扩散并进入脑膜淋巴管中。研究员认为，未来类似的水凝胶有望成为治疗阿尔茨海默氏症及年龄相关性认知功能障碍的一种非侵入式药物。

新体验价 $0.99*