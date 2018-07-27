资金短缺 联合国秘书长促各成员快给钱

（早报讯）联合国秘书长古特雷斯周四（26日）警告，联合国已出现资金短缺的现象，他促请各成员国尽快缴付所拖欠的会费。

古特雷斯在联合国内部通讯网站发出的信函中说：“联合国的资金流动从未在一个日历年内这么早就出现资金短缺问题，而整个大趋势是令人关注的：我们更快缺钱，出现赤字的时间更长。”

截至7月，联合国193个成员国已有112个缴付了所承担的经费份额，但不包括美国。

美国是联合国经费的最大贡献国，所支付的会费占其总经费的22%。美国总统特朗普此前曾投诉，美国所承担的联合国经费份额太高。

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