被揭为巫统州议员弟弟 纳吉失信案法官换人

（早报讯）马来西亚前首相纳吉被控失信及滥权一案再生枝节。

星洲网报道，被揭胞兄为彭亨行政议员兼巫统文打区州议员的高庭法官苏菲安已被调至民事高庭，其位置则由吉隆坡商业高庭法官纳兹兰嘉查里顶上。

在此之前，捍卫自由律师团认为，纳吉被控失信及滥权一案，不应由苏菲安审理。

公正党柔佛州署理主席潘伟斯此前也认为，苏菲安应该自行退出承审此案，以免影响此案的公正度。

他认同马国律师公会主席乔治瓦鲁格斯的看法，苏菲安应该退出审讯。

布城司法宫此前发文澄清，苏菲安审理纳吉被控一案并非经过精心的安排。

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