英国炎热天气将成常态 每年恐有7000人死

（早报讯）英国今年7月创下过半世纪以来最炎热的月份。该国气象台预测，周五（27日）气温将进一步攀升，可能打破历来38.5摄氏度的最高纪录，同时有机会创下历来七月最高温的一天。专家警告，如果不采取更有效措施对付全球暖化，在2040年热浪将成为常态，到了2050年，每年恐有7000人因热浪而死。

香港东网报道，英国国会环境审计委员会引述气象台的预测指出，到了2040年，英国夏天的气温将会经常高达38.5摄氏度。报告又指，英国在2003年遭受热浪袭击时，个别地区老人院的死亡数字上升了42%，因此高温天气危害公众健康，更是尤关生死的问题。

由于7月持续高温，导致英国的交通大受影响。其中轨道因高温关系，火车要减速行驶，因此常出现误点。伦敦地铁部分线路及地铁站内由于通风系统不完善，气温高达30摄氏度以上，地铁公司张贴告示，要乘客自备水降温，个别地铁站甚至派发瓶装水。

大部分医院也没有安装空气调节，一些病房的气温高达30摄氏度。公众纷纷购买电风扇，很多超市出现供不应求的情况。除了持续高温，英国今年有一半的夏季都出现干旱，多个地区更从5月30日起连续54天没有下雨。

新体验价 $0.99*