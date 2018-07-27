美要部署太空拦截设备 专家称方案有缺陷

（早报讯）美国国会众议院通过7160亿美元（9734亿新元）国防授权法案，法案规定，国防部下属导弹防御局近期开始在太空部署弹道导弹跟踪拦截系统。

根据俄罗斯卫星通讯社27日报道，国防授权法案规定，“太空稳定传感结构”的研发和使用应于2022年12月31日前完成。

美国侨报网引述报道说，在太空部署拦截设备的时间尚不确定，但据多位专家评估，可能在未来十年内进行。该工作将由导弹防御局与国防高级研究计划局和空军共同开展。尽管国际条约只禁止在太空部署大规模杀伤性武器，但至今没有任何一个国家在太空部署武器。

其实早在6月30日，美国《国防》月刊就曾发表题为《五角大楼审视基于太空的导弹拦截系统》的文章，这篇文章说，国防部一直在分析向太空部署弹道导弹拦截系统的概念。

追溯到上个世纪八十年代，美国人首次认真探索了在太空部署导弹拦截系统的想法。这是前总统里根的战略防御计划的一部分，划旨在挫败苏联的核武库。由于冷战结束，弹道导弹威胁减弱，上个世纪九十年代美国取消了这个名为“智能卵石”的计划。

但今天，朝鲜和伊朗不断研发远程导弹，这些导弹或许会有能力打击美国。虽然美军部署了一些陆基导弹拦截系统，但导弹防御专家们认为，部署天基拦截系统来保护国土是有意义的。

五角大楼官员已经表示，现在太空同海、陆、空一样是一个作战领域。美国智库“战略与国际问题研究中心”（CSIS）的一份报告说，在这方面，天基拦截系统可以用来针对敌人的卫星。

关注全球问题的美国科学家联盟发表的一份简报指出：“天基拦截系统无法停留在地球上任何一个地方的上空。因此，要确保任何时候至少都有一个拦截系统能打击某一个特定导弹发射地址需要在轨道上部署很多天基拦截系统。”这就是该系统的缺陷之一。要防御来自朝鲜的一枚导弹需要部署数百个天基拦截系统，而这样一个体系将会“非常昂贵”，并会带来拥挤、残骸处理和太空交通管理等重要问题。

“战略与国际问题研究中心”的报告还指出，天基系统的另一个缺陷是，一旦动用拦截器，拦截系统中就会存在一个缺口：“敌人可以利用这一点，同时发射一系列导弹，使一个地方的导弹数量多于可用的拦截器，实现饱和攻击。”

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