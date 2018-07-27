美国第二季经济增长4.1% 增速为2014年以来最快

（早报讯）消费支出推动第二季度美国经济增长率达到4.1%，创下2014年以来的最快增速，尽管大多数分析师认为这种高增长只是暂时性的，但美国总统特朗普可以宣称其政策取得胜利。

第二季度折合年率4.1%的增长速度略微低于彭博调查得出的预测中值4.2%。美国商务部周五还公布，第一季度的经济增长速度从2%向上修正为2.2%。第二季度消费支出增长4%，超过预期，非住宅商业投资增长7.3% 。

第二季度净出口对经济增长贡献了1.06个百分点，贡献幅度为2013年以来最大，部分上反映了报复性关税之前大豆出口量激增，也说明了国内生产总值构成要素中一些数据的高波动性。库存拖累国内生产总值（GDP）增长一个百分点，是2014年以来的最大幅度，受到大豆、药品、杂货以及石油和相关产品库存下降的影响。

无论如何，第二季度GDP增速使特朗普能够宣称其政策取得了成功，其中包括自里根时代以来力度最大、并可能提振了消费者支出和商业投资的税收改革政策。然而，关税战争带来的风险和减税的影响逐渐减弱等原因也使分析师认为经济难以持续以如此强劲的速度增长。

不过，预计美联储决策者还将继续逐步加息，以防止经济过热，同时又不加息太快而扼杀经济增长。

彭博社引述法国兴业银行的高级美国经济分析师Omair Sharif在报告发布前的话说：“我不想根据周五的数据夸大GDP的潜在增长动力……贸易带来很大的提振，但将会消失，”展望未来，“我们极不太可能实现4%的增长，甚至持续以3%增长都很难 。”

经济学家对第二季度GDP增长的预测从3%到5%不等。特朗普周四在伊利诺伊州Granite City讲话时说：“如果前面是一个4，我们就会高兴，”3.7%或者以上算还好。

报告中的价格数据显示通胀符合美联储的目标。不包括食品和能源，第二季度美联储青睐的价格指标增长2%，第一季度为2.2% 。

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