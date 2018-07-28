美国为经济增长振奋 中国正步步紧逼世界第一

（早报讯）美国经济规模达到20万亿美元（27.25万亿新元），全球第一，不过它已经开始听到身后的脚步声了。

美国政府周五在华盛顿公布的数据显示第二季经济实现了稳健扩张。不到15个小时之前，国际货币基金组织（IMF）提醒说，还有一个经济体也在快速增长。

国际货币基金组织在其年度报告中预测：“即使增速逐渐放缓，中国也仍有可能在2030年前成为全球最大的经济体，”

彭博社报道，美国上一季度国内生产总值同比增长2.8%，创下2015年以来高纪录。而同期，中国国内生产总值扩大了6.7%，达到约13万亿美元（17.71万亿新元）。

在华盛顿和北京之间的贸易战中，这场冠军争夺战格外引入瞩目。美国总统特朗普威胁要对5000亿美元的中国进口产品加征关税，这一规模大致相当于美国从这个亚洲国家进口的年度总额。

特朗普的最高贸易谈判代表莱特希泽（Robert Lighthizer）本周对国会表示，解决中国对美国不公平贸易做法的“长期问题”可能需要数年时间。同一天，一名中国高级官员将美方的言行比作讹诈。

在对中国经济的年度评估中，国际货币基金组织指出，中国的前景强劲，但告诫北京方面不要走以信贷刺激的老路，以免进一步增加风险。

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