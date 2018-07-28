全球病毒性肝炎感染知晓率不到一成

（早报讯）7月28日为世界肝炎日，世界卫生组织东南亚区域主任普楠·科特拉帕尔·星27日指出，在东南亚地区和全球范围内，只有不到一成的人口知晓感染，而在这十分之一的患者当中，只有不到一成正在接受应有的治疗。

普楠·科特拉帕尔·星（Poonam Khetrapal Singh）说，目前全球有数百万人感染病毒性肝炎。缺乏对感染的了解和及时的治疗会造成肝脏逐步损伤，最终引发威胁生命的肝脏纤维化和肝癌，每年在东南亚导致41万人死亡。缺乏了解和治疗同时也加速了病毒性肝炎的传播，据估计，东南亚地区共有大约4000万人患有慢性乙型肝炎，另有1000万人患有慢性丙型肝炎。

她强调，为实现到2020年至少有50%的肝炎患者知晓感染，至少有75%的确诊患者得到治疗的目标，必须采取紧急措施，找到数百万患有病毒性肝炎却尚不自知的人口。此外，应有90%或更多的新生儿在出生后24小时内完成第一剂乙肝疫苗接种，至少95%的儿童完成全部三剂乙肝疫苗接种。加强医疗场所的注射安全性也至关重要。

普楠·星指出，各国政府需要提升高危人群和广大公众对病毒性肝炎的认识，以便实现到2030年让病毒性肝炎不再威胁公众健康的目标。东南亚地区的医疗部门须让公众明确这一疾病的特征和症状，能够进行检测和治疗的场所，以及相关的预防手段，并加强各级医护人员确认症状、实施检测的能力。

她说，目前，乙肝的治疗方法已经非常成熟，而抗病毒药物则能够治愈高达90%的丙肝病例，治疗成本也已经大幅下降。

病毒性肝炎是世界主要卫生挑战之一，影响着全球3.25亿人口。病毒性肝炎也是肝癌的根源，每年导致134万人死亡。定于每年7月28日的“世界肝炎日”旨在提升公众对这一疾病的认识，共同推动病毒性肝炎的防治工作。

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