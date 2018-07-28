法国郊区变压站失火 火车班次大混乱

（早报讯）法国巴黎西南郊区伊西雷穆利诺（Issy-les-Moulineaux）一个变压站，周五（27日）早上突然发生大火，导致蒙帕纳斯火车站大停电，多个火车班次受影响，电网公司仍在调查起火原因。

香港东网报道，大火发生后，大批旅客滞留在火车站内，部分班次延误或取消。

法国国营铁路网管理公司主席让戴特随后宣布，从当天下午开始，每小时只有三班火车出发。直至周六（28日），火车站只可维持60%至70%的火车班次。

当地居民的生活也大受影响，1.6万户停电，邻近城市无法正常供电。

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