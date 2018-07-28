40英镑包租飞机 英男子为航班唯一乘客

（早报讯） 英国一个男子到希腊出席朋友的婚礼后，于28日准备从希腊西北部的科孚岛回返英国的伯明翰时，惊讶地发现自己竟然是飞机上唯一的乘客。

这个来自伯明翰的小伙子名叫 萨德（Saad Jilani），今年28岁。他到了机场登机口时，才得知自己是他将登上的捷特二航空公司（jet2） 波音738型飞机上唯一的乘客，这架飞机可容纳168名乘客。

萨德说： “当我得知我将独自飞行时，感到非常不安。英国《太阳报》说：他登机时，机舱人员对他说：”先生，欢迎您乘坐您的私人飞机！“，

机舱人员按程序为他一个人演示了紧急时刻如何逃生，他拍摄了视频。

萨德说：“飞机只有一个乘客，每个人都像我一样兴奋，电影和音乐通过广播系统播放，所有人一起享受。”

英国《每日邮报》引述萨德说，这是他一生中最好的一次飞行，飞机着陆时，飞行员宣布：“老鹰降落了。”

萨德为他从科孚岛（Corfu）到伯明翰（Birmingham）的行程付了40英镑（71.39新元）买机票，航空公司还给了他60英镑的代金券，供他下一次飞行时使用。

这条新航线的这个航班原本还有另一名乘客，但他没有登机。Jet2发言人说，这是由科孚岛回返伯明翰航线的首航，此前，航班由伯明翰前往科孚岛时客满。

新体验价 $0.99*