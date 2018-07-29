马首席大法官带头大扫除

（早报讯）吉隆坡法庭大厦的清洁工人不满承包商拖欠工资而闹罢工，导致大厦厕所等多处臭气熏天。这让马来西亚司法界头号领导人、联邦法院首席大法官理察马拉尊忍无可忍，终于在今天号召全体员工大扫除。

马拉尊今早约9时45分抵达法庭大厦，与马来亚大法官查哈拉等约200名各级法官、法庭职员及律师一起清理法庭各角落，包括食堂、厕所及储藏室等。

有消息指负责法庭大厦清洁工作的承包商从斋戒月开始就没发工资给清洁员，领不到工资的清洁员于是开始罢工。今年的斋戒月是从5月中至6月中。

据《星报》报道，查哈拉今天表示，此次事件是由于承包商与清洁员之间的误会所导致的。“我们将确保此事不会重演。” 她说，他们已与承包商讨论此事，承包商也承诺明天（周一）之前解决此事。

罢工导致法庭大厦的厕所无人清理，法官被迫闻臭审案。一些法官之前由于无法忍受臭味而自行清理厕所。据了解，政府过后已向承包商支付款项，法庭大厦的清洁服务将持续到今年底。

承包商发言人否认清洁员从斋戒月开始罢工，并指罢工是约一周前开始，参与罢工者约120人。他声称在罢工前已经支付工资各这些工人，没想到他们还是罢工了。“当我们支付（工资）给他们，他们答应上班。我们没料到会这样。”他说，公司正寻找更多清洁员，以便明天（周一）能让法庭大厦的清洁工作回复正常。

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