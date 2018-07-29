“云雀”台风袭日 浪冲静冈县酒店5人伤

受大型台风“云雀”影响，云雀台风今天凌晨登陆日本，由东往西挺进。就日本电视台统计，直至目前至少造成23人受伤。

日本静冈县的一靠海度假饭店“新赤尾”遇险。海浪击破了餐厅的玻璃落地窗，满地都是玻璃碎片。正在吃自助餐的人客惊慌失措逃离现场。

日本媒体报告有4日本住客和1日本服务员受伤。

就一在静冈酒店内度假的住客发出的推特视频，海浪一波波扑向2楼餐厅落地窗。当时，住客们正在享受自由餐。玻璃窗被击碎后，用餐的人们惊慌失措，乱成一团。但视频也显示，日酒店服务员镇定的引导住客脱险。

传视频的网民说，当时正在给父亲祝寿，家人里有两人被玻璃刺伤。

以下为目击住客传的惊骇视频：

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