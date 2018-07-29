马哈迪突然重提“泛亚铁路”计划

（早报讯）马来西亚首相马哈迪今年上台后，先后宣布暂缓新隆高铁及东海岸铁路计划等大型发展计划。不过马哈迪日前受访时，突然重提23年前的“泛亚铁路”计划，建议兴建一条从中国云南昆明到新加坡的铁路。

马哈迪日前接受台湾媒体“ETTODAY新闻云”访问时建议兴建的铁路，是从昆明途经越南、柬埔寨、老挝、泰国和马来西亚而抵达新加坡。他认为这将中国与本区域的人流和物流更容易往来，他相信铁路完工后将对马来西亚经济有利。

马哈迪说的这条昆明到新加坡的铁路，其实是他1995年提出的“泛亚铁路”的一部分。马哈迪当年主张兴建的“泛亚铁路”分成东、中和西三线，途经中国与东南亚七个国家。这三条路线的起点都在昆明，终点都在新加坡。

其中东线由昆明经越南河内、柬埔寨、泰国、马来西亚而至新加坡，全长5450公里。中线由昆明经老挝万象、泰国、马来西亚而至新加坡，全长3900公里。西线由昆明至瑞丽进入缅甸经仰光，途经泰国、马来西亚而至新加坡，全长4760公里。

分析员认为马哈迪此时提出昆明－新加坡铁路计划，可能与他下个月将访问中国有关。但目前展开昆明－新加坡铁路的时机并不恰当，因为悬而未决的新隆高铁及东海岸铁路（东铁）计划一日不解决，无论中国或新加坡相信都没有意愿再投入其他铁路计划。

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