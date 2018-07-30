研究：2018年或成史上第四热的一年

（早报讯） 据美国国家海洋大气局资料，2018年是地球有史以来第四热的一年。

数据显示，2018年上半年的一大特征是横跨地球的陆地与海洋表面温度，比起“大幅高于平均温度”的标准还要更热。部分地中海地区、新西兰以及北美洲、亚洲与澳大利亚都出现创纪录的高温。另一方面，从1月到6月间，在陆地或海洋没有出现创纪录低温。

据国家海洋大气局提供的一张世界地图，红色代表比平均温度暖、蓝色代表比平均温度冷，整张地图几乎满江红。

报道称，极端天气状态单独来看，分别只是资料上的个案，但专家指出，总体来看，极端高温现象正凸显气候变迁的影响力正在扩大。

美国宾州州立大学地球系统科学中心主任曼恩说：“气候变迁的影响不再隐隐约约……这个夏天以来，我们看到它化身为前所未见的热浪、洪水、干旱和野火等形式，在我们眼前实时上演。”

气候变迁的原因为，二氧化碳等温室气体充满地球大气层。人类工业化使这个现象加剧，海洋及陆地上的热能无法释放，整个地球升温。

德州科技大学气候科学家海霍说：“我们总是经历各种天气状况，包括冷或热、潮湿或干燥。但今日，气候变迁注定让我们处于不平等的劣势，相较于过去，热浪与暴雨等极端型态更常出现，且威力更强大。”

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