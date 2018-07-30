意大利立法全面升级电子博彩设备 禁未成年人赌博

（早报讯） 意大利日前正式通过法案，禁止未成年人使用老虎机和相关电子博彩设备参与赌博。

法案规定，从2020年1月开始，所有市场营运的老虎机和电子博彩设备都必须安装身份识别系统，无身份识别系统的博彩设备将一律废止。参与博彩者必须插入税卡、医疗卡等有效证件，才能正常操作电子博彩设备。

法案还规定，任何老虎机、电子博彩经营场所，一律禁止未成年逗留或观看博彩活动。凡违规使用未安装身份识别系统博彩设备和老虎机的经营者，设备除依法查扣外，每台设备将被处以1万欧元（约1.6万新元）罚款。

新体验价 $0.99*