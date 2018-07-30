印尼龙目岛地震至少14死162伤

（早报讯） 印度尼西亚著名旅游胜地龙目岛29日早晨发生6.4级地震，造成至少14人死亡、162人受伤，数千座房屋受损。

据印尼官方安塔拉通讯社29日晚消息，印尼总统佐科当晚召开局部内阁会议，研究地震造成的影响及应对措施。

佐科在会后对媒体记者说，他已下令国家救灾减灾机构、社会部、公共工程和住房部和国防部立即采取行动帮助受灾民众。佐科今天将视察地震灾区、慰问受灾民众。

龙目岛隔着龙目海峡与100公里外的峇厘岛相望，此次地震峇厘岛也感受到震动，但没有传出人员伤亡或房屋受损的报告。

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