因选举不公 美国考虑对柬埔寨实施新签证限制

（早报讯） 美国国务院30日说，美国将考虑对柬埔寨公民实施补充签证限制，因为美国认为该国议会下院的选举“不公”。

柬埔寨29日举行的大选因没有主要反对党参选，65岁的首相洪森领导的人民党料将毫无悬念蝉联执政。

美国国务院认为，柬埔寨主要反对党被排除在选举之外，是对民主原则的最大倒退，美国对此“深感失望”。

国务院发表声明说：“美国感到遗憾的是，29日柬埔寨议会选举既不自由也不公平，未能代表柬埔寨人民的意愿。”

洪森领导的人民党周一宣称，该党赢得了议会125个席位中的全部议席。

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