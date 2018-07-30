MH370失联调查报告：飞机曾在人为控制下调转

（早报讯） 马来西亚当局今天下午召开发布会，就失联的MH370航班公布调查报告，与此同时，调查报告的全文在网上公开。调查小组负责人称，目前能够确认，飞机曾经在人为控制下调转方向。

据中新网报道，调查小组负责人、马来西亚民航局前总监郭师传在发布会开始时称，此次公布的“不会是最终报告，只是一份报告”。

郭师传说，调查人员能够确认的是，飞机曾经调转方向，而且这次转向并不是因为机械系统的异常，也不是在自动驾驶模式下进行的，而是在人为控制之下。他表示，民用和军用雷达在这一点上是一致的。

郭师传表示，“不能排除有第三方非法干扰的可能性”。

他指出，这份报告并非由马来西亚单独准备，而是和其他七国共同协商而成。他表示，协商这份报告的过程“非常繁琐”，但经过反复调查，参与搜寻的国家“终于达成了共识”。

此前外媒援引参加当天上午闭门报告的失踪人员家属的话称，这份报告并未透露更多的有关飞机失联原因的信息，而是强调了事件中出现的操作失误，以及未能遵循的流程和指导方针。

2014年3月8日凌晨，载有227名乘客和12名机组人员的马航MH370航班波在雷达屏幕上消失。这架客机原定从吉隆坡前往北京，却在起飞约40分钟后与塔台失联。

新体验价 $0.99*