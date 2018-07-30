研究:儿童多动症与哮喘关联明显

（早报讯） 英国一项新研究发现，儿童多动症与哮喘之间存在“明显”关联，这项结果可能会对两种疾病的临床处置产生重要影响，并有望带来对多动症病理生理学的新见解。

据新华社报道，南安普敦大学等机构研究人员在英国《柳叶刀·精神病学》杂志上报告说，他们分析了已有49个相关数据集，共包括330多万人，其中约21万人患有多动症。结果发现，多动症患者中，有16.9%患哮喘，未患多动症的人中，这一比例为11.5%；哮喘患者中，有8.8%患多动症，未患哮喘的人群中，这一比例为5.6%。

此外，他们开展了一项涉及近160万儿童的人群研究，其中近26万人患哮喘，近6万人患多动症。结果发现，在患多动症与未患多动症的人中，患哮喘的比例分别为24.8%和16.1%；在患哮喘和未患哮喘的人中，患多动症的比例分别为5.5%和3.3%。

研究人员说，这些数据表明，多动症与哮喘存在“明显”关联，而当前的多动症和哮喘治疗指南都未提到这一点，所以了解这一关联有助医生及时诊断出相关问题。

多动症，又称注意力缺陷多动障碍，是儿童时期常见的一类行为障碍，主要表现为与年龄和发育水平不相称的注意力不集中、活动过度、情绪冲动等。哮喘是一种常见的气道慢性炎症，常导致喘息、气促、胸闷等症状。

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