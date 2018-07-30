3D打印伸缩脊椎 澳洲医生为骨骼畸形男童创奇迹

（早报讯）澳大利亚墨尔本的8岁男童韦尔斯（Dempsey Wells）患有“弗里曼谢尔顿氏综合症”（Freeman-Sheldon Syndrome），这种非常罕见的疾病会导致患者的口腔、手足、脊椎和面部的骨骼畸形，儿童患者通常还伴有智力低和听力迟钝的症状。

在病魔摧残下，韦尔斯的脊椎日渐变形，背部高高隆起。而随著病情加重，他的手脚骨骼也开始变形，面部歪斜，全身肌肉萎缩无力。不久后，韦尔斯只能卧病在床，连起身坐着都变得极为困难。

更糟的是，这种病的治疗过程复杂棘手，如不及时治疗，畸形的脊椎最终会压伤他的胸腔，甚至压碎其内脏。为缓解脊椎的压迫感，韦尔斯必须佩戴特制头盔，将他的头部固定在病床上。

按传统治疗法，医生会在患者体内植入一根固定长度的人造脊椎，就像一根木棍一样扶直严重弯曲的脊椎。但由于韦尔斯还年幼，身体还会继续发育，因此这根人造脊椎只能暂时性地让他的背部直立起来，未来可能会让长高的他动弹不得，甚至造成致命危险。

正当韦尔斯的父母感到绝望之际，事情突然有了转机，儿科矫形外科医生德罗森（Francois Deroussen）决定把他研究了一年多的项目在澳洲进行首次试验，以3D打印技术为韦尔斯打造一根能“长高”的人造脊椎。

据德罗森解释，这根“骨头”就像足球场上的球门柱，长杆位于中间，短杆位于外侧，利用伸缩原理让它随著韦尔斯的发育不断伸长，自动适应他的身体结构。

德罗森先对韦尔斯进行全身3D扫描，并在假人身上反复模拟演练多次，之后才在韦尔斯身上进行这项澳洲医学界史无前例的手术。

德罗森在3小时手术过后，宣布手术成功。手术后三个月，韦尔斯原本严重畸变的脊椎长高了12公分。现在他不但能够骑马、打篮球，还能回到他热爱的足球场上，同其他小孩一起踢足球。

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