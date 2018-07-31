特朗普不惜关闭政府也要建美墨围墙

（早报讯）美国总统特朗普重申，他不惜关闭政府，也要建造美国与墨西哥之间的边境围墙。

美国之音报道，特朗普30日在白宫会见到访的意大利总理孔特后，在记者会上说：“我的行政部门正努力通过边境安全的立法，改进审查制度，建立‘择优’移民制度，这对美国来说非常重要，也非常迫切。至于边境问题，个人来讲，两党讨论了这么多年， 如果我们没法通过解决边境安全的法案，我愿意关闭政府。”

他也称赞孔特对移民的严格态度，并称欧洲各国都该学习意大利，强调“强大的国家必须要有强大的边境，边境安全就是国家安全”。

此前一天，特朗普在推特上恫言，如果国会不通过他想要的移民改革，包括拨款在接壤墨西哥的边境兴建围墙，就要让联邦政府关门。“如果民主党不给我们边境安全所需要的票数，包括在美墨边境建筑隔离墙，我将不惜关闭政府。我们还必须废除绿卡乐透及抓了又放等政策。最终我们必须采用择优计点的移民制度！我们需要优秀的人移民美国！”

美国国会必须在9月30日前就拨款法案达成共识，以维持政府运作，而移民改革是有关拨款案其中一部分。而美国中期选举将于11月举行，分析认为，如果联邦政府再度停止运作，会带来巨大政治风险。

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