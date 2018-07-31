朝鲜促韩国重启工业和旅游合作

（早报讯）朝鲜劳动党机关报《劳动新闻》31日发表评论，对韩国现任政府维持上一届政府的对朝制裁措施表示不满，要求韩方重启开城工业园区和金刚山旅游项目。

韩联社援引该评论报道，朝方在评论中质问曾怒斥朴槿惠政府任性关闭开城工业园的韩国当局，为何被对朝制裁的镣铐困住手脚之余，还要让韩朝关系束缚其中。

评论指出，虽然韩国总统府易主，但现政权不仅不敢收拾金刚山旅游停摆等保守政权留下的残局，还想崇洋媚外地新增制裁内容，并反问“游览民族的名山为何要和境外势力的制裁扯上关系”。

美国国务院负责东亚太事务的代理副助理国务卿兰博特上个月26日，在首尔与开城园区韩企和曾经营赴朝旅游业务的现代峨山公司人员见面时表示，当前不宜重启韩朝经济合作。

韩国统一部日前也再度搁置批准153名开城工业园韩国企业家提出的访朝申请，朝鲜亚太和平委员会昨天则批准现代峨山公司人员为悼念现代集团前会长郑梦宪而访问金刚山。目前，朝方一直敦促重新运转开城工业园和金刚山旅游项目，意在要韩国政府别看美国脸色。

朝鲜党报还指出，韩朝离散家属团聚活动筹备工作、铁公基等各领域工作会谈、军事会谈、韩朝乒乓联队夺冠等韩朝合作项目仍停留在造势阶段，并未具体落实。该报劝请韩方，“若想胳膊肘往外拐，大可不必声嘶力竭地重复改善关系的空洞口号，不如按照本来面目加强韩美同盟”；但若想转变思路摆脱陈规旧习，“现在正是时候”。

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