佐科邀请金正恩出席亚运会开幕式

（早报讯）印度尼西亚总统佐科要求朝鲜最高领导人金正恩，出席即将于下个月中在雅加达举行的亚洲运动会开幕仪式。

印尼警方周一晚发表声明指出，该国人力资源发展及文化事务部长马哈拉妮本周和多名政府及警方代表到朝鲜访问，并在与朝鲜最高人民会议常任委员会委员长金永南会面时，代表佐科邀请金正恩出席亚运会。

声明引述马哈拉妮说：“我们此行的目的是要正式邀请朝鲜领导人出席8月18日的亚运会开幕仪式。”

声明指出，马哈拉妮也和朝方代表讨论了韩朝关系及区域课题，包括印尼警方在打击恐怖及武装活动的表现。

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