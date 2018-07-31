马国财政部今提呈废除消费税法案

（早报讯）马来西亚财政部今日在国会下议院提呈2018年销售税法案和2018年服务税法案，以及2018年废除消费税法案等五项法案一读；法案没有阐明销售及服务税（SST，简称销服税）的税率和执行日期，但赋予部长制定的权限。

马来西亚财长林冠英之前已宣布，该部建议征收10%的销售税和6%的服务税，取代纳吉政府时期落实的6%消费税（GST）。希盟上台后已于6月1日起，把消费税调降至零税率，并称将从9月开始征收销服税。

据马来西亚媒体报道，销售税法案和服务税法案阐明，财长可在适当时候，行使权力指示更改征税率。而凡是呈报错误税收、呈报虚假的税务资料、逃税或协助逃税者，可被提控，面对最高40倍逃税数额的罚款，或最高七年监禁。

销售税法案第8（1）条文则阐明，所有在马来西亚生产、销售、使用或处置的货品，或任何从国外进口的货品，都必须缴纳销售税。法案第10（2）（a）和（b）条文也阐明，若部长要指示制定或修改销售税率，必须将有关制定和修改的细则提呈国会下议院寻求通过。

根据法案，若财长提呈制定或修改销售税率的细则未能于120天内，或任何限定期限内在下议院通过，有关指示将视为无效。

这些法案是由财政部副部长阿米鲁丁提呈；除了上述三项法案，他也提呈了2018年关税局（修正）法案，以及2018年自由贸易区（修正）法案。这些法案将在本次国会进行二读辩论。

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